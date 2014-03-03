عاطل يتهم زوجتة بقتل والدتة ببنها

اتهم عاطل، زوجته بقتل والدته،”عمتها” بعد أن شك في الأمر عقب دفنها بقرية طحلة بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

> تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين ابلاغ على فاروق محمد على ،30 سنه ،عاطل ،بوفاة والدته هانم السيد محمد عبد الله ،65 سنة ،ربة منزل، وأنه قام بإستدعاء الدكتور احمد الجندى طبيب بشرى بالقرية وقام بالكشف عليها وقرر أن الوفاة ليست طبيعة ويحتمل أن تكون سبب الوفاة اسفكسيا الخنق وأرشده لاتخاذ الإجراءات القانونية .

> وقال الابن في بلاغه أنه قام بالتوجه للوحدة الصحية لإستخراج شهادة الوفاة وتم استخراجها بمعرفة الدكتور عماد معروف عابدين، دون الكشف على والدته وأرجع سبب الوفاة لغيبوبة سكر وقام بدفنها عقب ذلك، مشيرا إلى أنه راوده الشك فى زوجته شيماء. ط ،30 سنة، ربة منزل ( ابنة خاله ) ، وقام باصطحابها ( للبشعة ) بناحية بلبيس بمحافظة الشرقية فاعترفت له بالتسبب فى وفاة والدته فقام بالحضور للمركز لاتخاذ اللازم .

> قامت ضباط وحدة مباحث المركز، بضبط المتهمة وبمواجهتها أعترفت بارتكاب الواقعة وعللت ذلك بحدوث مشادة كلامية بينها وبين المجنى عليها وتراشق بالألفاظ ما دعاها للإمساك بها من رقبتها وخنقها .

> تحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق.