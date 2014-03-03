أخبار عاجلة

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه» -
تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عاطل يتهم زوجتة بقتل والدتة ببنها

Google+ Print
عاطل يتهم زوجتة بقتل والدتة ببنها عاطل يتهم زوجتة بقتل والدتة ببنها

اتهم عاطل، زوجته بقتل والدته،”عمتها” بعد أن شك في الأمر عقب دفنها بقرية طحلة بمركز بنها بمحافظة القليوبية.
> تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين ابلاغ على فاروق محمد على ،30 سنه ،عاطل ،بوفاة والدته هانم السيد محمد عبد الله ،65 سنة ،ربة منزل، وأنه قام بإستدعاء الدكتور احمد الجندى طبيب بشرى بالقرية وقام بالكشف عليها وقرر أن الوفاة ليست طبيعة ويحتمل أن تكون سبب الوفاة اسفكسيا الخنق وأرشده لاتخاذ الإجراءات القانونية .
> وقال الابن في بلاغه أنه قام بالتوجه للوحدة الصحية لإستخراج شهادة الوفاة وتم استخراجها بمعرفة الدكتور عماد معروف عابدين، دون الكشف على والدته وأرجع سبب الوفاة لغيبوبة سكر وقام بدفنها عقب ذلك، مشيرا إلى أنه راوده الشك فى زوجته شيماء. ط ،30 سنة، ربة منزل ( ابنة خاله ) ، وقام باصطحابها ( للبشعة ) بناحية بلبيس بمحافظة الشرقية فاعترفت له بالتسبب فى وفاة والدته فقام بالحضور للمركز لاتخاذ اللازم .
> قامت ضباط وحدة مباحث المركز، بضبط المتهمة وبمواجهتها أعترفت بارتكاب الواقعة وعللت ذلك بحدوث مشادة كلامية بينها وبين المجنى عليها وتراشق بالألفاظ ما دعاها للإمساك بها من رقبتها وخنقها .
> تحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا