مجهولان يطلقان النار على أمين شرطة.. والنيابة تطالب تحريات الأمن ببنى سويف

اصيب أمين شرطة برصاص مسلحين مجهولين يستقلان دراجة بخارية، عند تقاطع مدخل شارعى حاتم رشدى والروضة بمدينة بنى سويف وتم نقله الى مستشفى بنى سويف العام وقال الدكتور احمد انور وكيل وزارة الصحة ببنى سويف ان امين الشرطة تلقى طلقة رصاص فتحة دخول من فكه الايمن وفتحة خروج من الجانب الايسر من راسه وتم نقل امين الشرطة فى حالة خطيرة الى مستشفى القوات المسلحة بالقاهرةلاجراء عملية سريعة له

وانتقل اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية ، واعميد خلف حسين رئيس البحث الجنائى بمديرية امن بنى سويف والمقدم مصطفى منتصر رئيس مباحث قسم بنى سويف محمود فاروق، مدير المباحث، وفرضت قوات قتالية طوق امنى حول المكان ، فيما انتقل فريق من نيابة قسم بنى سويف برئاسة المستشار محمد بسيونى مدير النيابة ومحمد مكادى وكيل النائب العام الى مكان الحادث، الذي استهدف أمين الشرطة هانى عطية زين الدين 34 سنة من قوة شرطة قوات الامن ، واكدت المعاينة الاولية ان امين الشرطة هانى عطية كان عائدا من خدمته بدراجة بخارية ومعه سلاحه الميرى فى احدى الاكمنة الى مقر عمله بقوات الامن وعند تقاطع شارعى الروضة وحاتم رشدى بمدينة بنى سويف فوجى بشخصين ملثمين يقومان بالهجوم عليه من خلال دراجة بخارية يستقلونها واصطدموا به من الخلف مما ادى الى سقوط امين الشرطة على الارض وقام احد الاشخاص الملثمين باطلاق النار على راسه وبعدها فرا الاثنين هاربين فى اتجاه كوبرى النيل وان الدراجة البخارية الخاصة بامين الشرطة بها اثار دماء لامين الشرطة بعد اطلاق النار عليه واستمعت النيابة الى شاهد عيان للواقعة اكدا فى التحقيقات ان الملثمين كانا يرتديان زي ملابس افرنجية (قميص وبنطلون ) وانهما كانا خلف امين الشرطة وصطدموا بدراجتهما البخارية وقاما بعد اطلاق النار عليه وسرقة طبنجته الميرى وفرا هاربين من جانبه، قال اللواء ابراهيم هديب مدير امن بنى سويف ، إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية مرتكبي الحادث وسيتم ضبطهما خلال الساعات القليلة المقبلة. فيما أمر المستشار محمد بسيونى بسرعة إجراء تحريات الأمن الجنائي والوطني حول الواقعة،

وأضاف، أن الحادث يعد استمرارا لمسلسل خسيس من جماعة «الإخوان» التي تهدف لشق صف الوطن والعمل على استهداف أمناء وأفراد الشرطة بشكل خاص في الآونة الأخيرة للتأثير على معنوياتهم وإرهاب أسرهم، كونهم، ولكسر همتهم وإثنائهم عن أداء واجبهم الوطني بخدمة مصر في حربها ضد الإرهاب.وأشار إلى أن الحادث الإرهابي لن يزيد رجال وأبناء الشرطة إلا عزيمة للقضاء تماما على الإرهاب والتضحية بالغالي والنفيس من أرواح وشباب رجال الأمن فداء للوطن.

> ميدانيًا تجمهر عدد من أهالي كدينة بنى سويف بعد الحادث، ورددوامصر هتفضل دولة كبيرة، يا أبو دبورة ونسر وكاب إحنا وراك ضد الإرهاب، القصاص القصاص دم بدم رصاص برصاص”.فيما اكد والد امين الشرطة المصاب ان نجله متزوج حديثا منذ 3 شهور فقط ويقيم فى شقة بشرق النيل ببنى سويف