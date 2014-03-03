المصريين الأحرار يدين قتل المصريين فى ليبيا ويدعو الحكومة لتدخل حازم

أدان حزب المصريين الأحرار جرائم قتل المصريين فى ليبيا التى بلغت حداً لا يمكن السكوت عليه وذلك إثر مقتل المواطن المصرى سلامة فوزى طوبيا أمس الأحد فى محل عمله بمدينة بنغازى بطلق نارى على يد الجماعات الإرهابية التى تستهدف المصريين العاملين فى ليبيا وبوجه خاص الأقباط.

وطالب المصريين الأحرار فى بيان له اليوم الحكومة المصرية بوقفة حازمة والتدخل لدى الحكومة الليبية لتوفير الحماية اللازمة للمصريين فى ليبيا وملاحقة العصابات الإرهابية والكشف عن ملابسات هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، ووقف مسلسل قتل المصريين خاصة وأنها تأتى بعد أيام قليلة من مقتل 7 مصريين بنفس الطريقة، ودعا الحزب حكومة المهندس ابراهيم محلب لتقديم رؤيتها للتعامل مع ملف استهداف المصريين فى الخارج.

وناشد الحزب المصريين العاملين فى ليبيا بعدم التواجد فى الأماكن التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة والتى تعانى من حالة انفلات أمنى للحفاظ على سلامتهم حتى تتمكن سلطات الدولة الليبية من فرض سيطرتها على الأوضاع .