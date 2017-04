حصد فيلم FROZEN على الجائزة الثانية له في حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث حصل الثنائى Kristen Anderson وRobert Lopez على جائزة أفضل أغنية، وهى أغنية Let It Go.

وقد حصد الثنائى الجائزة بعد منافسة مع أغانى Happy عن فيلم DESPICABLE ME 2، وThe Moon Song عن فيلم HER، وOrdinary Love عن فيلم MANDELA.

وهذه الجائزة هي الثانية لـ FROZEN بعد حصوله منذ قليل على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.