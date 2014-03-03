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«بوتفليقة» يدعو الجزائريين لمشاركة كثيفة بالانتخابات

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دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين الأحد، إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل لاختيار الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.

وقال «بوتفليقة» في رسالة بمناسبة الاحتفال بتأسيس المحكمة العليا: «لكي يكون الاستحقاق الرئاسي عرسا من أعراس الجزائر، أهيب بكل المواطنين المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة».

وأضاف في الرسالة التي قرأها وزير العدل الطيب لوح، أنه «على الشعب الجزائري أن يقدم درسا في المواطنة لمن يتربصون السوء بهذا الوطن العزيز ويرد على كل من يشكك في نضجه السياسي وقدرته على المحافظة على مكتسباته وصون أمنه واستقرار بلده».

و«بوتفليقة»، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ترشح لولاية رابعة رغم مشاكله الصحية التي تغذي الشكوك بشأن قدرته على إدارة البلاد.

ويلقى الرئيس المنتهية ولايته دعم الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني وأحزاب أخرى مشاركة في بالإضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، النقابة لرسمية.

وبالمقابل تقف المعارضة وبعض أطياف المجتمع المدني ضد ترشحه.

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