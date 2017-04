” Frozen ” يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل

فاز فيلم الرسوم المتحركة Frozen بجائزة أوسكار كأفضل فيلم رسوم متحركة طويل.

وفاز Frozen بالجائزة بعد منافسة قوية مع أربعة أفلام أخرى، هي The Croods، The Wind Rises، Despicable Me 2، وErnest & Celestine.