مجلس حقوق الإنسان الروسي: لا يوجد ما يبرر غزو أوكرانيا

حث أعضاء مجلس حقوق الانسان التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، على عدم غزو أوكرانيا قائلين إن التهديدات التي تواجه الروس هناك ليست خطيرة بما يكفي لتبرير إرسال قوات.

وقال أعضاء المجلس الرئاسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الانسان في بيان إن هذه المخاوف مبالغ فيها.

وأضاف البيان: «هناك فعلا حالات معروفة من انعدام القانون والعنف التي يقوم به ممثلو القوى السياسية المختلفة».

وتابع: «استخدام القوة العسكرية الخارجية المرتبط بخرق سيادة دولة مجاورة ويتناقض مع التعهدات الروسية الدولية لا يتناسب تماما مع حجم هذه الانتهاكات في رأينا».

وواصل: «على الرغم من إشارة النواب الروس إلى وقوع حالات إصابة وقتل في منطقة القرم الأوكرانية الخاضعة بالفعل لسيطرة القوى المؤيدة لروسيا كدليل على الحاجة لاجازة إستخدام القوة العسكرية لم يحدث أي منها خلال اليومين الماضيين».

وحذر المجلس من أن هذه الإجازة وضعت روسيا وأوكرانيا «على أعتاب حرب».

وأضاف أن «استخدام القوات المسلحة محفوف دائما بتصعيد العنف وانتهاكات لحقوق الانسان على نطاق أكبر».