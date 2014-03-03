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استعراض مسرحي يبرز جهود «مدني المجمعة»

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استعراض مسرحي يبرز جهود «مدني المجمعة» استعراض مسرحي يبرز جهود «مدني المجمعة»

    دشن سمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل صباح امس فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 1435ه تحت شعار (نحو مجتمع آمن ) بقاعة الفخامة للاحتفالات والمؤتمرات وذلك بحضور وكيل محافظة المجمعة محمد بن عامر الخرصان وعدد من مديري الدوائر الحكومية.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرأن الكريم ثم كلمة مدير إدارة الدفاع المدني بالمجمعة العقيد حمد أبانمي ثم شارك الشاعر ضيدان المريخي بقصيدة نبطية بهذه المناسبة بعدها قدم عدد من طلاب مدارس المجمعة مسرحية هادفة تبرز جهود الدفاع المدني.

بعد ذلك كرم سمو محافظ المجمعة الجهات الحكومية المشاركة بالمعرض والجهات الداعمة كما كرم الصحف والاعلاميين.

وفي نهاية الحفل قدمت إدارة الدفاع المدني بالمجمعة درعاً تكريمياً للأمير عبدالرحمن بن عبدالله عقب ذلك افتتح سمو المحافظ المعرض المصاحب حيث تجول داخل اجنحته واستمع إلى شرح عن محتوياته، اعقبها استعراض آليات الدفاع المدني المشاركة في المناسبة من قبل سمو محافظ المجمعة.

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