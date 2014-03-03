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جامعة حائل تحصد جائزة التميز في ملتقى التطوير الجامعي

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جامعة حائل تحصد جائزة التميز في ملتقى التطوير الجامعي جامعة حائل تحصد جائزة التميز في ملتقى التطوير الجامعي

    حصدت جامعة حائل ممثلة في عمادة الجودة والتطوير، جائزة التميز في الملتقى الثالث لعمداء التطوير الجامعي بالجامعات والذي انعقد في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ويتمثل الإنجاز في حصول العمادة على التميز في المعرض المصاحب للفعاليات على مستوى جامعات المملكة، كما صنفت تجربة الجامعة في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس كتجربة رائدة في الجامعات السعودية، مما دفع بعض الجامعات للتقدم بطلب عقد اتفاقيات للاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها على أعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعات.

وأوضح الدكتور زيد بن مهلهل الشمري عميد الجودة والتطوير أن العمادة تسير على الخطوات التي رسمت، مشيراً إلى أن الجامعة كرست جهودها في سبيل نشر مفهوم وثقافة التطوير والجودة، من خلال خطة تشتمل على سلسلة من الدورات وورش العمل لجميع منسوبي الجامعة وعلى جميع المستويات، وهو الأمر الذي سينعكس على جودة الأداء.

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