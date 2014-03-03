أخبار عاجلة

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه» -
تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مشاركة متميزة لجمعية أسر التوحد والفصام في «جنادرية29»

Google+ Print
مشاركة متميزة لجمعية أسر التوحد والفصام في «جنادرية29» مشاركة متميزة لجمعية أسر التوحد والفصام في «جنادرية29»

    شاركت جمعية أسرة التوحد وجمعية مرضى الفصام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته التاسعة والعشرين وأوضحت مشرفة جناح الجمعية الأستاذة نورة الحميدي أن المشاركة في الجنادرية29 جاءت بتوجيهات من سمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود رئيسة جمعية أسر التوحد ورئيسة جمعية مرضى الفصام والتي تحرص على التعريف بالجمعيتين والتعريف بالخدمات المقدمة لأطفال التوحد ومرضى الفصام، وأضافت الحميدي أن المشاركة كانت ضمن أنشطة النشاط الثقافي النسائي في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، مشيرة إلى أن المشاركة تضمنت مساندة أولياء أمور في حالات التوحد لضمان حصولهم على الخدمات التي ترقى بأداء أفراد ذوي التوحد إلى الأفضل. من جانبها قالت الأستاذة سارة الخريجي المشرفة بالجناح إن نشاط جمعيتي التوحد والفصام تمثل في إبراز الرسالة التي تحملها جمعية أسرة التوحد الخيرية وجمعية مرضى الفصام الخيرية من خلال تقديم الاستشارات لأولياء الأمور وتدريبهم على كيفية التعامل مع أبنائهم وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لهم، وقالت الخريجي إن الجناح استقبل طلبات الاشتراك في عضويات الجمعية، كما تم توزيع مطبوعات الجمعية والنشرات التثقيفية الصادرة عنها بالإضافة إلى تقديم الدعم الشامل للزائرات والضيوف وتقديم الضيافة المناسبة لهم. الجدير بالذكر جناح جمعية أسر التوحد والفصام الخيرية شهد تفاعلا متميزا مع الأنشطة المتنوعة المجالات والتي نالت استحسان الزوار وطالبوا بتكثيف مجالات التعاون لدعم "أطفال التوحد والفصام" في الوقت الذي استقبل فيه الجناح عددًا من الطلبات التي تضمنت الرغبة في العمل الخيري والتعاون مع الجمعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية