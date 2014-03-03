عبدالعزيز بن أحمد: 1700 مشارك دولي في المؤتمر السعودي لطب العيون

قال الدكتور عبدالإله الطويرقي المدير التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إن المستشفى حقق إنجازاً مميزاً لسجله الحافل في مجال طب العيون وذلك بنجاحه في إجراء 308 عمليات زراعية قرنية خلال شهرين فقط بنتائج وجودة تماثل ما تحققه أكبر مراكز زراعة القرنية في العالم، كما واصل المستشفى إجراء عمليات زراعة الشبكية التعويضية لفاقدي البصر والتي تعتبر الأولى من نوعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بإجراء 5 عمليات.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمس الأحد في افتتاح أعمال مؤتمر طب العيون السعودي 2014، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون، والدكتور منصور الحواسي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية، نيابة عن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة راعي المؤتمر.

الطويرقي: 308 عمليات زراعة قرنية خلال شهرين بمستشفى الملك خالد

وأضاف الدكتور الطويرقي أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ملتزم بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية التخصصية في علاج أمراض العيون، ويستقبل المرضى من جميع مناطق المملكة، حيث بلغ عدد المرضى الذين تم الكشف عليهم خلال عام 2013م في عيادات المستشفى 154 ألفا و145 مريضا، وبلغ عدد العمليات الجراحية الكبرى 12 ألفا و381 عملية، وبلغ عدد العمليات الصغرى والليزك

21 ألفا و302 عملية، وبلغ عدد عمليات زراعة القرنية 968 عملية، وبلغت عدد الزيارات لقسم الطوارئ 31 ألفا و540 زيارة، كما بلغ عدد الحالات الجديدة التي تم قبولها في المستشفى 14 ألف و486 حالة.

أما في مجال الأبحاث، بين المدير التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أنه تقدم لقسم الأبحاث عدد 111 بحثا علميا في العام 2013م، وتم نشر 120 بحثا في المجلات المحكمة العالمية، مضيفاً أن المستشفى منذ إنشائه حريص على المشاركة في مؤتمرات طب العيون المختلفة حول العالم، حيث شارك المستشفى بفعالية في المؤتمر الأمريكي لطب العيون 2013م، وذلك ب38 مشاركة علمية تشمل محاضرات وورش عمل وملصقات علمية.

إلى ذلك، نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون بدور الجمعية في دعم النشاطات وتقديم العطاءات من خلال أعضائها لتطوير طب العيون في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يسعى إلى تطوير ودعم طب العيون، واستقطاب كل ما هو جديد في هذا المجال وطرحه في المملكة، وجمع المختصين من جميع أنحاء العالم في مكان واحد، حيث وصل عدد المشاركين في هذه السنة إلى 1700 مشارك من جميع أنحاء العالم، مما يدل على المكانة العلمية للمملكة.

مشيراً سموه أن الجمعية السعودية لطب العيون أقامت 26 اجتماعا علميا، و35 ندوة للأطباء الصحة العامة، وعملت أكثر من 140 ندوة تثقيفية للعموم، إضافة إلى طباعة 23 كتيبا للتوعية الصحية، ومجلة علمية محكمة تنشر إلكترونياً، وموقع إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، لخدمة مجتمع طب العيون، وتطوير الأطباء والطبيبات، وعمل كل ما هو نافع لهذه الفئة الغالية من ذوي الإعاقة البصرية، مبيناً أن المأمول من الجمعية كبير وما قدم جزء يسير.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز بأن اللجنة الوطنية لمكافحة العمى تسعى بدورها للمشاركة في مثل هذه اللقاءات العلمية الهامة، وتشارك هذا العام في 3 جلسات، من أبرزها مشاركة قسم البصريات في التعليم المتخصص لذوي الإعاقة البصرية، وكيفية تطوير إمكانياتهم وخبراتهم، مما يكون نافعاً بإذن الله للمعوقين بصرياً، وكيفية إيجاد السبل الكفيلة بتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ليكونوا فعالين ومندمجين في المجتمع.

وبدوره، بين الدكتور منصور الحواسي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية أن خدمات طب العيون حظيت بالكثير من التطوير والمستقبلي، وعلى رأس ذلك ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بإنشاء 4 مستشفيات تخصصية للعيون ضمن المدن الطبية التي تقوم وزارة الصحة ببنائها في

الحواسي: خادم الحرمين وجه بإنشاء 4 مستشفيات تخصصية للعيون

الوقت الحالي، بمدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية، وبمدينة الملك عبدالله الطبية في مدينة مكة المكرمة، ومدينة الملك فيصل الطبية في الجنوب، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في الشمال، والتي ستنتهي قريباً بإذن الله وستشكل إضافة نوعية وكمية في مجال خدمات طب العيون في المملكة.

يذكر أن مؤتمر طب العيون السعودي 2014 الذي ينظمه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والجمعية السعودية لطب العيون بالتعاون مع قسم طب العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 1 - 4 جمادى الأول 1435ه، الموافق 2 - 5 مارس 2014م، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، يشارك فيه نخبة من أساتذة طب العيون في العالم، ويناقش ما يقارب 200 ورقة علمية، إضافة إلى 39 جلسة ما بين محاضرات نظرية وورش عمل، مع عرض 16 ملصقاً علمياً و5 عمليات عيون بالفيديو على مدى 4 أيام، ويصاحب المؤتمر العلمي المعرض الدولي لطب العيون بمشاركة أكثر من 31 شركة عالمية ووطنية في معدات وأجهزة وأدوية العيون والنظارات والعدسات.