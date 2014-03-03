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بالفيديو ..لحظة دخول أبطال الفيلم المصري “الميدان” المشارك في الأوسكار 2014

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بالفيديو ..لحظة دخول أبطال الفيلم المصري “الميدان” المشارك في الأوسكار 2014 بالفيديو ..لحظة دخول أبطال الفيلم المصري “الميدان” المشارك في الأوسكار 2014

بثت قناة ” أون تي في لايف” لحظة دخول أبطال فيلم ” الميدان” -الفيلم المصرى الوحيد المشارك فى لحفل توزيع جوائز الدورة 86 لأوسكار، استعدادا لإعلان أسماء الفائزين، على مسرح دولبي بهوليوود.
> وتتنافس 3 أفلام عربية على فئات مختلفة ضمن جوائز الأوسكار هذا العام، وهم: الفيلم الفلسطينى «عمر»، والفيلم اليمنى «ليس للكرامة جدران»، والفيلم المصرى «الميدان».

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