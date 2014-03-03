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اليوم.. مركز لغات جامعة القاهرة ينظم الملتقى التعليمى الأول

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ينظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة، الملتقى التعليمى الأول، اليوم، الاثنين، عن الدورات التى استحدثها المركز والأنشطة الجديدة مثل استحداث نادى السينما الإنجليزى، وعزم المركز عن القيام بزيارات خارجية لممارسة اللغة الإنجليزية بطريقة عملية، وافتتاح منفذ البيع الذى استلمه المركز من الجامعة لعرض إصدارات المركز المترجمة من اللغة العربية وإليها.

ويرأس الملتقى الدكتورة، أمانى عبد الحمد بدوى، مدير المركز، حيث يتضمن الملتقى تكريم ضيوفه وهم محاضرون قدامى بالمركز ومؤسسون للمركز وأعضاء هيئة تدريس بكلية الآداب، وافتتاح معرض كتاب مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية لإصدارات المركز المجانية والمدفوعة.

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