أخبار عاجلة

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه» -
تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طارق قطب: اعتصام وزير الرى الحالى يؤثر سلبا على مفاوضات نهر النيل

Google+ Print
طارق قطب: اعتصام وزير الرى الحالى يؤثر سلبا على مفاوضات نهر النيل طارق قطب: اعتصام وزير الرى الحالى يؤثر سلبا على مفاوضات نهر النيل

قال الدكتور طارق قطب، المرشح السابق لتولى حقيبة وزارة الرى، إن ما فعله الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى الحالى من حيث اعتصامه بمجلس الوزراء فور علمه بتكليفى بحقيبة الوزارة فى الجديدة وتمسكه بمنصب الوزير وإصراره على عدم تركه وفق لما نشر فى وسائل الإعلام سيؤثر سلبيا فى المفاوضات المصرية مع دول حوض النيل ويضعف موقف المفاوضين.

وأضاف "قطب" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم 2، أنه كانت هناك صداقة جيدة تجمعه و"عبد المطلب" قبل أن تتوتر مؤخراً منذ أن توليت قطاع التخطيط بالوزارة خلفاً له، ووجدت بعض الملفات التى بها مخالفات فاستدعيت الجهاز المركزى للمحاسبات، من أجل الفصل فيها فقام بتحويلها إلى نيابة الأموال العامة بعد التحقيق فيها.

وتابع قائلاً "من هنا بدأت الخصومة بينى وبين وزير الرى الحالى بعد كشف واقعة الفساد المالى التى تخصه فى المنحة التى حصل عليها، التى لم تتم من خلال وزارة التعاون الدولى وتمت بين الوزارة والاتحاد الأوروبى بشكل مباشر بالمخالفة للقانون فى مشروع تحسين التنبؤ بالفيضان والمقدرة بـ121 ألف يورو"، مشيراً إلى أن القضية قيد التحقيق فى نيابة الأموال العامة الآن.

ولفت "قطب" إلى أنه سيتخذ الطريق القانونى فيما ينسب له من اتهامات من قبل وزير الرى الحالى، وتابع قائلاً "دع القانون يأخذ مجراه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي