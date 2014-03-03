طارق قطب: اعتصام وزير الرى الحالى يؤثر سلبا على مفاوضات نهر النيل

قال الدكتور طارق قطب، المرشح السابق لتولى حقيبة وزارة الرى، إن ما فعله الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى الحالى من حيث اعتصامه بمجلس الوزراء فور علمه بتكليفى بحقيبة الوزارة فى الحكومة الجديدة وتمسكه بمنصب الوزير وإصراره على عدم تركه وفق لما نشر فى وسائل الإعلام سيؤثر سلبيا فى المفاوضات المصرية مع دول حوض النيل ويضعف موقف المفاوضين.

وأضاف "قطب" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم 2، أنه كانت هناك صداقة جيدة تجمعه و"عبد المطلب" قبل أن تتوتر مؤخراً منذ أن توليت قطاع التخطيط بالوزارة خلفاً له، ووجدت بعض الملفات التى بها مخالفات فاستدعيت الجهاز المركزى للمحاسبات، من أجل الفصل فيها فقام بتحويلها إلى نيابة الأموال العامة بعد التحقيق فيها.

وتابع قائلاً "من هنا بدأت الخصومة بينى وبين وزير الرى الحالى بعد كشف واقعة الفساد المالى التى تخصه فى المنحة التى حصل عليها، التى لم تتم من خلال وزارة التعاون الدولى وتمت بين الوزارة والاتحاد الأوروبى بشكل مباشر بالمخالفة للقانون فى مشروع تحسين التنبؤ بالفيضان والمقدرة بـ121 ألف يورو"، مشيراً إلى أن القضية قيد التحقيق فى نيابة الأموال العامة الآن.

ولفت "قطب" إلى أنه سيتخذ الطريق القانونى فيما ينسب له من اتهامات من قبل وزير الرى الحالى، وتابع قائلاً "دع القانون يأخذ مجراه".