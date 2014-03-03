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ألونسو: زيارة ملعب كالديرون دائما يصاحبها عنف

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ألونسو: زيارة ملعب كالديرون دائما يصاحبها عنف ألونسو: زيارة ملعب كالديرون دائما يصاحبها عنف

إفي - انتقد لاعب وسط فريق ريال مدريد شابي ألونسو السلوك العدائي للفريق الغريم أتلتيكو، مشيرا إلى أن زيارة ملعب فيسنتي كالديرون تكون دوما حافلة بالعنف والاحتجاجات.

وصرح شابي عقب التعادل 2-2 في دربي مدريد بقمة الجولة 26 من الليجا "حين تزور كالديرون تكون معتادا على اللعب العنيف والتوقفات والاحتجاجات، اللعب لم يستمر بشكل طبيعي كما كنا نحب، الشوط الثاني كان أفضل بسبب وجود لعب منتظم".

ووصف النجم الباسكي النتيجة بـ"العادلة"، مبينا "جميع المواجهات أمام أتلتيكو تتسم بالندية والقوة، لعبنا بنفس مستوى مباراتي الكأس".

كما أشاد بالحكم ديلجادو فيريرو وبقدرته على إدارة اللقاء وسط الأجواء المشحونة وإجرائه حوارات مع اللاعبين.

وحافظ ريال مدريد على صدارة الليجا بـ64 نقطة، مقابل 61 لأتلتيكو في الوصافة مؤقتا، إذ يمكن لبرشلونة استعادة المركز الثاني وتقليص الفارق مع الميرينجي الى نقطة واحدة في حال فوزه على ألميريا الليلة.

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