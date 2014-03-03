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شقيق توني كروس يشير لتفاوض اللاعب مع يونايتد

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شقيق توني كروس يشير لتفاوض اللاعب مع يونايتد شقيق توني كروس يشير لتفاوض اللاعب مع يونايتد

أشار فيليكس شقيق لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا توني كروس إلى احتمال انتقال النجم الدولي لمانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

اللاعب عقده ينتهي مع بايرن ميونيخ في الصيف المقبل، ولا ينوي التجديد حتى اللحظة.

وأظهر يونايتد رغبة كبرى في ضم اللاعب الذي يجيد على الجناحين وكارتكاز وصانع لعب ومهاجم متأخر.

وعقب فيليكس كروس شقيق اللاعب "تحدثنا بالفعل عن إمكانية الانتقال إلى مانشستر يونايتد".

وتابع "مانشستر يونايتد هو النادي الذي أشجعه بشكل خاص في أوروبا".

ثم استدرك "لكني لا أعطي أخي أي قرارات في مسيرته، هو الوحيد صاحب القرار".

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