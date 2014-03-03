برشلونة يرسل 10 كرات لأطفال قرية كفر صور الفلسطينية

القدس، (إفي): أهدى نادي برشلونة عشر كرات مزينة بألوانه الحمراء والزرقاء إلى مجموعة من الأطفال الفلسطينيين بقرية كفر صور القريبة من مدينة طولكرم بالضفة الغربية في بادرة تضامن معهم.

وقام النادي الكتالوني بتلك المبادرة الانسانية بعد معرفة قصة ضياع كرة كان يلعب بها مجموعة من الاطفال بعد أن تجاوزت جدار عازل أقامته القوات الإسرائيلية، وعجزوا عن استردادها بسبب الاسلاك الشائكة.

وكان الأطفال قد أرسلوا ببرقية للأمم المتحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب المنظمة بإعادة الكرة لهم.

وساهمت الصحفية الكتالونية أنا ألبا في إيصال الرسالة لمسئولي نادي برشلونة الذي كلف الصحفية بتوزيع هداياه على الأطفال، وهو ما حدث بالفعل اليوم بعد نحو شهرين من انتشار الخبر.

ووجه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الشكر للنادي الكتالوني على تلك اللفتة الطيبة.