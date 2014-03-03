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بالفيديو .. برشلونة يضرب ألميريا برباعية ويقترب أكثر من ريال مدريد

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بالفيديو .. برشلونة يضرب ألميريا برباعية ويقترب أكثر من ريال مدريد بالفيديو .. برشلونة يضرب ألميريا برباعية ويقترب أكثر من ريال مدريد

(افي) اكتسح برشلونة ضيفه ألميريا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد.

وحل ألميريا ضيفا على برشلونة ضمن الجولة الـ26 من المسابقة.

وأليكسيس سانشيز وليونيل ميسي وكارليس بويول وشابي هيرناندز رباعية برشلونة في الدقائق 9 و24 و83 و89.

فيما سجل أنخل تروخيو هدف ألميريا الوحيد في الدقيقة 27.

وتقدم الفريق الكتالوني عن طريق المهاجم التشيلي سانشيز بعدما أكمل تسديدة الأرجنتيني ليونيل ميسي التي تصدى لها الحارس إلى داخل الشباك.

وأضاف ميسي الهدف الثاني من ركلة حرة سددها بشكل رائع في الشباك، قبل أن يقلص اللاعب أنخل تروخيو الفارق للضيوف برأسية.

وفي الشوط الثاني حاول برشلونة زيادة الفارق ولكنه نال مراده متأخرا بعدما أحرز الهدف الثالث عن طريق المدافع المخضرم بويول الذي أودع الكرة في مرمى ألميريا بعدما ارتطمت رأسية ميسي في العارضة.

وانهي شابي رباعية البرسا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت يسار الحارس.

ورفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر والذي تعادل مع منافسهما أتليتكو مدريد 2-2 في وقت سابق من اليوم.

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فيديو اليوم السابع

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