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"الأسمنت لاتحاد الصناعات": ارتفاع أسعار الأسمنت مرتبط بانعدام الطاقة

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"الأسمنت لاتحاد الصناعات": ارتفاع أسعار الأسمنت مرتبط بانعدام الطاقة "الأسمنت لاتحاد الصناعات": ارتفاع أسعار الأسمنت مرتبط بانعدام الطاقة

قال مدحت إستيفانوس رئيس شعبة الأسمنت لاتحاد الصناعات، إنه لا بد من التحقيق فى الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسمنت فى السوق، مشيراً إلى أن الشعبة حذرت منها منذ عام ونصف.

وأضاف إستيفانوس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "Cbc"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أن إنتاج من الأسمنت أكبر من استهلاكها، وكلما قل الإنتاج يؤدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية هى انعدام الطاقة وهى العصب الأساسى لأى صناعة.

ونفى رئيس شعبة الأسمنت لاتحاد الصناعات، حصول شركات الأسمنت على دعم فى الطاقة منذ عام 2007، لافتاً إلى أن صناعة الأسمنت تمر بأزمة حقيقية منذ الربع الأخير من عام 2012.

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مصر 365

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