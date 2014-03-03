السعودية تُحبط تهريب 44 ألف حبة مخدرة داخل أكياس القهوة

أحبط رجال الجمارك في السعودية بمطار الأمير نايف بن عبد العزيز في القصيم محاولة أحد المهربين من جنسية عربية تهريب 44 ألف حبة مخدرة مخبأة داخل أكياس القهوة.

وقال مدير جمرك مطار الأمير نايف بن عبد العزيز، عبد الرحمن أبا الخيل، في تصريح، الأحد، «أثناء قدوم أحد المسافرين من إحدى الجنسيات العربية وبتفتيش أمتعته وجد معه 44 ألف حبة مخدرة داخل حقيبة الملابس مخفية داخل أكياس قهوة مغلفة بطريقة مصنعية يصعب اكتشافها مع وجود قليل من القهوة على أطراف أكياس القهوة من الداخل حيث يوجد حاجز كرتوني يفصل بين كيس الحبوب وكيس القهوة من الداخل».

وأضاف :«أنه لا يغيب عن رجال الجمارك أن عصابات التهريب تسعى إلى ابتكار أدق الوسائل لمحاولة تمرير سمومهم ولكن بفضل من الله ثم بفضل يقظة رجال الجمارك يتم إحباط تلك المحاولات البائسة».