جنوب السودان يقول إنه يسيطر على حقول النفط الرئيسية والإنتاج مستمر

قال وزير النفط في جنوب السودان، ستيفن ديو داو، الأحد، إن إنتاج النفط في البلاد لم يطرأ عليه تغيير يذكر مقارنة بالشهر الماضي وظل عند 160 ألف برميل يوميًا وإن العمال الأجانب عادوا إلى العمل كما تسيطر الحكومة على حقول النفط في المنطقة الرئيسية المنتجة للخام في ولاية أعالي النيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير أثناء زيارة إلى بالوش حيث يوجد مجمع نفطي ومنشأة رئيسية لمعالجة النفط الخام في شمال البلاد قرب الحدود مع السودان. ويمر بالسودان أنبوب النفط الوحيد لتصدير الخام من الجنوب.

وقال «داو» للصحفيين المرافقين له أثناء زيارة بالوش بولاية أعالي النيل: «أنا هنا كي أؤكد أن الحكومة تسيطر تمامًا على الوضع في أعالي النيل، خاصة حقول النفط».

ويقترب معدل الإنتاج البالغ 160 ألف برميل يوميًا من نفس المعدل الذي أعلن قبل اندلاع اشتباكات الشهر الماضي في ملكال عاصمة الولاية في أسوأ قتال منذ هدنة في 23 يناير. وأثارت الاشتباكات القلق من احتمال تراجع الإنتاج.