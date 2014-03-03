مؤمن زكريا: جماهير الزمالك عوقبت بذنب جمهور الأهلي

يرى مؤمن زكريا لاعب وسط الزمالك أن جماهير فريقه عوقبت بعدم حضور مباراة الأبيض مع كابوسكورب الأنجولي بسبب ما حدث من جماهير الأهلي.

واشتبكت جماهير الأهلي عقب مباراة السوبر الإفريقي مع قوات الأمن في استاد القاهرة، مما تسبب في رفض وزارة الداخلية تأمين لقاء الزمالك.

وذهب عددا من جماهير الزمالك إلى استاد القاهرة يوم السبت لحضور لقاء كابوسكورب إلا أن قوات الأمن اشتبكت معهم ومنعتهم من حضور اللقاء.

وقال زكريا في تصريحات تليفزيونية يوم الأحد: "تأثر الفريق بغياب التشجيع الجماهيري في مباراته أمام بطل أنجولا ولذلك انتصرنا بهدف وحيد".

وأضاف "جماهير الزمالك عوقبت بعدم حضور اللقاء رغم أنها ليس لها أي ذنب فيما فعله جماهير الأهلي بمباراة الصفاقسي".