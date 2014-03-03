عبد الله بن زايد: أهلاً بجيش الكنانة في بلدهم الإمارات

رحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على صفحة سموه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بوحدات من القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، بعد وصولها إلى الدولة للمشاركة في التمرين الموحد المشترك بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ونظيرتها المصرية، وكتب سموه: " أهلا بجيش الكنانة في بلدهم الإمارات.. حفظ الله مصر ذخرا للعرب".

ويأتي هذا التمرين بهدف تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية مما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية والتأهب لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة ولزيادة التنسيق بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة حيث يشتمل التمرين على أحدث نظم التدريب العسكري المتقدم والنظريات القتالية في مختلف صنوف التدريب والأسلحة الحديثة المتطورة .

وأنشأ مواطنون إماراتيون على "تويتر" هاشتاق، "#أهلا_بجيش_الكنانة"، للترحيب بالقوات المصرية، عبروا من خلاله عن حبهم الكبير لأرض الكنانة وللشعب المصري الشقيق، مؤكدين العلاقات القوية التي تربط الدولتين منذ قيام الاتحاد.

ترحيب

ماجد بن وقيش: هم أبطال الماضي وأبطال الحاضر جنوداً عاهدوا الله لحماية المسلمين وهم خير أجناد الارض فمرحباً بأشقائنا العرب البواسل.

محمد سيف: أهلا بمن صنع تاريخ الأمجاد.. أهلا بمن أنشد : بلادي بلادي لك حبي وفؤادي.

الورقة: نفتخر بتواجد أقوى جيش عربي وأفريقي في الإمارات، الجيش المصري العظيم.

محمد الاماراتي: الدار داركم ونحن أهلكم .

أبناء زايد: القوات المصرية تجري تمريناً مشتركاً مع القوات الإماراتية.. اشتقنا لمصر وشعب مصر وأرض مصر الطيبة.

دار زايد: أهلاً بجيش مصر أرض الكنانة.

علي: مرحباً بجيش مصر العروبة .. مرحبا بمن حطم خط بارليف.. مرحبا بجنود السادس من أكتوبر..

ماجد الهاملي: جيش الفخر والكرامة.. جيش تشرب عشق الوطن.. من ارض العز جاؤوا نورتم يا جيش الكنانة.. كان الله معكم وقلوبنا بالحب ايضا معكم.. اهلاً برجال مصر

رجال الفخر والعز .. شرفتم دياركم.

ابراهيم الشتيوي: شكرا يا إماراتيين على هذا الهاشتاق الجميل.. ومش غريبة عليكم الكرم والترحيب بجيش مصر.. فانتم اهل الكرم واهل خير ومحبة.. لما تشوف جيش مصر وجيش الامارات بتدريبات واحدة.. اطمئن واعلم اننا بخير بفضل جيوشنا القوية الابية.

درع الامارات: ابطال مصر.. هم درعنا الذي يرد عنا كل خطر.. اللهم احفظ جيوشنا وقوها وشد من أزرها.

عبد الله المنصوري: خير جنود الارض.. أبناء من دحروا العدو الاسرائيلي.. مرحباً بكم في بلدكم الثاني.. ابناء مصر الشرفاء الأوفياء.. اهلًا وسهلاً.

ابراهيم بهزاد: مصر يا أجمل معنى.. يا بيتنا الحلو الى مجمعنا.. ان كان على وجعك ولا وجعنا.. ساعات ويفوووت.. بالامر يا مصر تنادي.

علي البوشي: الله يحفظ مصر وأهلها شرفتمونا يا شرفاء مصر أرض الحضارة والكرامة.

عبد الله الزعابي: نرحب بجيش عظيم له مواقف تاريخية لحماية الوطن العربي.

ابو سالم: نعم أهلا وسهلا بأسود ارض الكنانة أهلا بكم في ارض العزة والشموخ. ارض أبناء زايد طيب الله ثراه. لا تستقبل الا الابطال مثلك.

فعاليات التمرين

الجدير بالذكر، أنه ستتخلل فعاليات التمرين العديد من التدريبات المشتركة والمناورات التكتيكية وفق تسلسل مجريات التمرين الذي يأتي ضمن الخطط المعدة لتطوير الجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة المصرية الشقيقة لتلبية الأهداف التي رسمتها القيادتان في البلدين الشقيقين.

ويعد هذا التمرين ضمن سلسلة التمارين التي تقوم بها قواتنا المسلحة مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بغرض زيادة التنسيق والتعاون فيما بينها.