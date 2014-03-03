وزير التعليم: الجيش والشرطة يُؤمّنان المدارس.. ولن أكون «نجم التأجيلات»

قال الدكتور محمد أبو النصر، وزير التربية والتعليم، تعليقًا على ما تم تداوله الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي: «لن أكون نجم التأجيل»، مؤكدًا أن المدارس ستبدأ في موعدها 8 مارس المقبل.

وشدد «أبو النصر» على أن جميع قيادات الوزارة جاهزة ومستعدة، موضحًا أنه سيتم توزيع القيادات على جميع المحافظات في أول يوم للدراسة، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، والتأكد من انضباطها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت من الاتفاق مع أجهزه الشرطة لتأمين المدارس في جميع المحافظات، باستثناء المحافظات الحدودية، والتي تم التنسيق فيها مع رجال القوات المسلحة لحماية المدارس والطلاب.

وأكد أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو منشورات للمدارس الخاصة، للمطالبة برفع المصروفات، موضحًا أن الوزارة لم تطالب أحدًا برفع المصاريف، مؤكدًا أن جميع المدارس يجب أن تلتزم بالنسب التي أقرها قطاع التعليم الخاص للزيادة كل عام، والتي تندرج في شرائح على حسب درجة المدرسة ما إذا كانت خاصة أو دولية.

وشدد «أبو النصر» على جميع أولياء الأمور بضرورة التقدم بشكاوى ضد المدارس الخاصة، التي رفعت مصاريفها لأكثر من الـ٥٪ السنوية المقررة لها.

وطالب وزير التربية والتعليم من أحمد حلمي، رئيس جهاز التفتيش، والمتحدث الإعلامي للوزارة، بضرورة مراجعة الزيادات في المصروفات المدرسية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.