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خروج النجمة اللبنانية آلين لحود من منافسة The Voice

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خروج النجمة اللبنانية آلين لحود من منافسة The Voice خروج النجمة اللبنانية آلين لحود من منافسة The Voice

خرجت الفنانة اللبنانية آلين لحّود من منافسة برنامج The Voice بنسخته الفرنسية، بعد ان تابعها وانتظرها جميع اللبنانيين.
وانتهى مشوار النجمة الشابة بعد مواجهة بينها وبين زميلتها Stacy King في اداء اغنية " Sober" للمغنية " Pink"، كانت نتيجتها خروجها من المنافسة، وهي اغنية لم تسمع بها آلين من قبل رغم حبّها ومتابعتها للمغنية Pink، وكما رأى البعض أن الاغنية لا تناسب خامة صوتها المختلفة جدا عن خامة غريمتها التي تليق الاغنية بها. والمفارقة ان المدرب فلوران باني الذي اختارته آلين من البداية هو الذي قرر هذه المواجهة.
اما مخرج البرنامج فقام بتركيز الكاميراعلى المغني Mika ، الذي هو اول من استدار للنجمة اللبنانية الشابة، في ظهورها الاول املاً ربما في ضمها، وفق شروط المسابقة الى فريقه لكنه لم يفعل.
اما مشجعي آلين ابنة المغنية سلوى القطريب، فعبّروا عن حزنهم الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت قاموا بمعيادتها في حين ان خروجها من البرنامج يصادف مع يوم عيد ميلادها.
من جهتها، تقبلت النجمة انتهاء المشوار، وهي قد صرّحت مسبقاً ان برنامج The Voice لم يكن بحد ذاته هدفاً انما باب نحو عالمية تستحقها.

 

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