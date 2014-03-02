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مساعد وزير التضامن يتقدم باستقالته لـ" غادة والى "

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مساعد وزير التضامن يتقدم باستقالته لـ" غادة والى " مساعد وزير التضامن يتقدم باستقالته لـ" غادة والى "

تقدم الدكتور ياسر الرفاعى مساعد وزير التضامن لشئون المديريات باستقالته اليوم إلى الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى الجديدة، وذلك حتى لا يكون محسوبا على أى أشخاص ويكون للوزيرة حرية اختيار المساعدين .

وقال الدكتور ياسر الرفاعى مساعد الوزير لـ "اليوم السابع " إنه تقدم باستقالته اليوم حتى يتيح للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الجديدة حرية الاختيار، وألا يكون محسوبا على أى تيار خاصة وأن الدكتور أحمد البرعى الوزير السابق هو الذى قام بتعيينه خلال الفترة الماضية ضمن 3 مساعدين للوزير، لافتا إلى أنه قام بتقديم تقرير عن أعماله للوزيرة خلال توليه مساعد الوزير .

كان الدكتور ياسر الرفاعى مساعد الوزير قد عمل على إعادة هيكلة الوزارة، وكشف الكثير من المخالفات داخل العديد من القطاعات المختلفة بالوزارة .

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