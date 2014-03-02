شقيق مصاب ليبيا لــ"90 دقيقة": أنصار الشريعة استهدفوه بمحل عمله

قال مكرم فوزى، شقيق القبطى المصاب بليبيا، إن كافة الأقوال تشير إلى أن أنصار الشريعة بليبيا هى التى استهدفت أخى بالرصاص الحى خلال تأدية عمله بمحل خضراوات، لافتاً إلى منفذى الحادث كانوا ملثمين، مضيفاً: "أخى يرقد الآن بأحد مستشفيات بنى غازى بعد إجراء عملية جراحية له.

وأضاف "فوزى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن شقيقه يبلغ من العمر 24 عاماً وقضى الخدمة العسكرية ومن ثم توجه إلى ليبيا من أجل التحصل على مصروفات الزواج، لافتاً إلى أن بعض الأقباط فى ليبيا يخشون الخروج إلى الشارع بسبب العمليات الإرهابية التى تستهدفهم.