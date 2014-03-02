حمدى عبد الرحيم يتحدث عن مجموعته القصصية”ليلة دخلة شيماء”بورشة الزيتون غدا

تناقش ورشة الزيتون الثقافية المجموعة القصصية”ليلة دخلة شيماء” للكاتب حمدى عبد الرحيم فى السابعة مساء غدا الاثنين الموافق 3 مارس

مقر الورشة 1شارع إبر اهيم متفرع من سليم ا لأول ،ويتحدث فيها كل من د. محمد إبراهيم طه ، أ. أسامة ريان ،سامية أبو زيد ،ويدير اللقاء أ. هشام أصلان

> مجموعة “ليلة دخلة شيماء”صدرت عن دار أوراق للنشر، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والأربعين، وقال الكاتب حمدى عبد الرحيم فى عنها “إننى فى المجموعة كنت معنى بأمرين، الأول وهو كتابة قصص عن أبطال الثورة المنسيين، حيث إن اسم المجموعة مأخوذ عن قصة تدور أحداثها عن بنت شارع اسمها شيماء، من خلال استعراضى لقصتها أسجب موقف المهمشين من ثورة يناير.

وأضاف عبد الرحيم، هناك قصة أخرى بعنوان “مناقب سيد صومال” وقد كتبتها بروح تراثية تجنح إلى صنع أسطورة من خلال عناوين فرعية بداخل القصة، يبدو معها كأنى أكتب عن أحد الأعلام البارزين، علمًا بأن سيد صومال لم يكن فى الواقع سوى شاب من هؤلاء الشباب الذين كانوا ينقلون المصابين فى معارك ثورة يناير بالموتوسيكل.

وأشار عبد الرحيم إلى الأمر الثانى وهو علاقة الحب بين الرجل والمرأة فى تجلياتها الكثيرة وعلى مختلف صورها.

> يذكر ان الكاتب صدر لة من قبل رواية”سأكون كما اريد”،وحصلت على جائزة أفضل رواية بالدورة السابقة لمعرض الكتاب، “ايام الديسك_تحرير _فيصل”