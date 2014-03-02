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منسق الجاليات المصرية يحذر من تظاهرات الإخوان فى مباراة منتخب مصر بالنمسا

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منسق الجاليات المصرية يحذر من تظاهرات الإخوان فى مباراة منتخب مصر بالنمسا منسق الجاليات المصرية يحذر من تظاهرات الإخوان فى مباراة منتخب مصر بالنمسا

حذر صلاح يوسف المنسق العام للجاليات المصرية فى الخارج من قيام تنظيم الإخوان الارهابى باﻻعداد لتظاهرة فى اﻻستاد الذى ستقام عليه مباراة منتخب مع البوسنة والهرسك فى النمسا اﻻربعاء المقبل الموافق الخامس من شهر مارس الحالى.

وقال يوسف إن التنظيم العالمى للاخوان يقوم حاليا بالتنسيق مع بعض الفلسطينيين واﻻتراك وعدد من ابناء المغرب العربى لحضور المباراة والتظاهر فى المدرجات عن طريق رفع علامات التنظيم الدولى واشارة رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسى للايهام بوجود اعداد كبيرة مؤيدة للتنظيم الدولى.

وأضاف ان اعضاء التنظيم الدولى لجأوا الى دفع اموال للبعض ممن يعانون من البطالة هناك للمشاركة فى احداث شغب بالمباراة بلغت الف دوﻻر للفرد .

وناشد يوسف اعضاء الجالية المصرية فى النمسا بعدم اﻻنسياق وراء تلك اﻻفعال واﻻلتزام بتشجيع المصرى فقط دون اى اشارات سياسية مهما كانت استفزازات اعضاء تنظيم اﻻخوان الارهابى .

أ ش أ

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