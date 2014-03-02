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تأجيل جديد لمفاوضات السلام بين الخرطوم ومتمردي جنوب كردفان

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أعلن الاتحاد الأفريقي، الذي يقوم بدور الوسيط في مفاوضات السلام بين السودانية ومتمردي جنوب كردفان، الأحد، عن تأجيل جديد للمفاوضات بين الطرفين بعد يومين فقط من استئنافها.

وأوضحت المنظمة الأفريقية أن المباحثات التي تجري في العاصمة الاأثيوبيةأ أديس أبابا، مقر الاتحاد الافريقي، تأجلت في الواقع منذ مساء السبت مشيرة إلى «عدم الاتفاق على اقتراح» تقدم به الاتحاد الأفريقي.

وتهدف المفاوضات بين الخرطوم وممثلي الفرع الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان (التمرد الجنوبي سابقًا) إلى انهاء النزاع الدائر منذ 3 سنوات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والذي يؤثر على أكثر من مليون مدني.

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