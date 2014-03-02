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إخماد حريق في محطة وقود بالمنيا دون اصابات

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إخماد حريق في محطة وقود بالمنيا دون اصابات إخماد حريق في محطة وقود بالمنيا دون اصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا علي حريق محدود نشب بمحطة وقود دون وقوع اصابات ورجحت تحريات البحث الجنائي الأوليه نشوبه بسبب القاء عقب سيجاره وتم إخطار المعمل الجنائي للمعاينه.

وتلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا بلاغاً من مأمور قسم شرطة المنيا يفيد بنشوب حريق في محطة بنزين “لوتس” بأرض سلطان بدائرة القسم دون حدوث إصابات، وبإنتقال سيارات الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق ومنع إمتداده إلى المباني المجاورة.

 ورجحت التحريات الأولية للبحث الجنائي أن يكون إلقاء “عقب سيجارة” هو السبب في حدوث الحريق.

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