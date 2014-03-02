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أبو تريكة وشيتوس في فترة معايشة مع أتليتكو مدريد

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أبو تريكة وشيتوس في فترة معايشة مع أتليتكو مدريد أبو تريكة وشيتوس في فترة معايشة مع أتليتكو مدريد

يقضي محمد أبو تريكة أيقونة النادي الأهلي، ولاعب الفريق السابق وائل رياض "شيتوس" فترة معايشة في أتليتكو مدريد الإسباني.

وقال شيتوس عبر برنامجه الإذاعي اليومي: "كان من المفترض أن أسافر مع أبو تريكة مبكرا حتى نحضر مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد".

واستدرك "للأسف لم نسافر وقتها، إلا أننا سنحضر لقاء أتليتكو مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا من المدرجات".

وأوضح شيتوس أن هدفه من فترة المعاشية هي تعلم الفنيات الخاصة بالتدريب والتعامل مع اللاعبين.

وأكمل "أما أبو تريكة، فهدفه من المعايشة أن يتعلم الشؤون الإدارية".

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