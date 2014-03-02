15 دربي على التوالي بدون فوز لأتلتيكو على فيسنتي كالديرون

إفي - فشل فريق أتلتيكو مدريد في كسر صيامه عن الفوز في مباريات دربي العاصمة الإسبانية امام غريمه ريال مدريد على ملعبه فيسنتي كالديرون للمباراة الـ15 على التوالي.

ولم يفز أتلتيكو في ملعبه على الريال منذ 14 عاما ونصف، وبالتحديد منذ 12 يونيو 1999 حين فاز بنتيجة 3-1 في الجولة 37 من الليجا، لينقذ نفسه من الهبوط للدرجة الثانية آنذاك.

ومنذ ذلك التاريخ خسر أتلتيكو 11 مواجهة أمام الميرينجي، وتعادل معه مرتين من أصل 15 دربي (13 في الليجا و2 في كأس الملك).

وكان فريق الروخيبلانكوس قريبا من الفوز اليوم في قمة الجولة 26 لولا هدف التعادل (2-2) الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.