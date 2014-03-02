أخبار عاجلة

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه» -
تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

15 دربي على التوالي بدون فوز لأتلتيكو على فيسنتي كالديرون

Google+ Print
15 دربي على التوالي بدون فوز لأتلتيكو على فيسنتي كالديرون 15 دربي على التوالي بدون فوز لأتلتيكو على فيسنتي كالديرون

إفي - فشل فريق أتلتيكو مدريد في كسر صيامه عن الفوز في مباريات دربي العاصمة الإسبانية امام غريمه ريال مدريد على ملعبه فيسنتي كالديرون للمباراة الـ15 على التوالي.

ولم يفز أتلتيكو في ملعبه على الريال منذ 14 عاما ونصف، وبالتحديد منذ 12 يونيو 1999 حين فاز بنتيجة 3-1 في الجولة 37 من الليجا، لينقذ نفسه من الهبوط للدرجة الثانية آنذاك.

ومنذ ذلك التاريخ خسر أتلتيكو 11 مواجهة أمام الميرينجي، وتعادل معه مرتين من أصل 15 دربي (13 في الليجا و2 في كأس الملك).

وكان فريق الروخيبلانكوس قريبا من الفوز اليوم في قمة الجولة 26 لولا هدف التعادل (2-2) الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع