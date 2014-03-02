أنشيلوتي : أتلتيكو سعى لجعل الدربي عنيفًا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن خصمه أتلتيكو “حاول فرض أسلوب لعب عنيف” خلال دربي العاصمة على ملعب فيسنتي كالديرون الذي انتهى بالتعادل 2-2 في قمة الجولة 26 من الليجا.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب الدربي “أتلتيكو سعى لجعل المباراة عنيفة، هذا لا يتماشى مع أسلوبنا، نحن نلعب للفوز، يجب أن يكون التفكير في اللعب فقط، هذا ما نحن معتادون عليه، لكن كان من الصعب القيام بذلك في الشوط الأول”.

وعن رأيه في الخروج بنقطة من معقل الأتلتي، قال “نقطة تعني نقطة، المباراة كانت صعبة، واجتهد فريقنا لأجل النقاط الثلاث”.

وأضاف كارلو “أتيحت لنا كثير من الفرص، رد فعل اللاعبين في الشوط الثاني كان جيدًا، حولنا الخسارة لتعادل، من الممكن أن نشعر بالرضى لأن أتلتيكو فريق كبير، خاصة على ملعبه”.

وشدد المدرب المخضرم على ضرورة التركيز في جمع النقاط مستقبلا خلال سبع مباريات في سانتياجو برنابيو وخمسة خارج الملعب.

ووصف أنشيلوتي مستوى التحكيم في الدربي بـ”الجيد”، كما برر دفعه بأربيلوا وكوينتراو أساسيين بأنهما “كانا في حالة بدنية جيدة لعدم خوضهما لقاء شالكه الاربعاء الماضي “بدوري الأبطال”، ثم دفعنا بالبديلين مارسيلو وإيسكو لمزيد من الضغط هجوميا”.

وحافظ ريال مدريد على صدارة الليجا بـ64 نقطة، مقابل 61 لأتلتيكو في الوصافة مؤقتًا، إذ يمكن لبرشلونة استعادة المركز الثاني وتقليص الفارق مع الميرينجي الى نقطة واحدة في حال فوزه على ألميريا الليلة.

وكالات