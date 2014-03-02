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مرصد القطامية يفتح أبوابه للجمهور بمناسبة شهر العلم فى مصر

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مرصد القطامية يفتح أبوابه للجمهور بمناسبة شهر العلم فى مصر مرصد القطامية يفتح أبوابه للجمهور بمناسبة شهر العلم فى مصر

قررقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المشاركة فى فاعليات شهر مارس الحالى كشهر للعلم فى مصروذلك بفتح مرصد القطامية الفلكي الكبير للجمهور من الهواة والمهتمين بعلوم الفضاء والفلك ، تضامنا مع شهر العلم في جمهورية العربية .
> وصرح الدكتور أشرف لطيف تادروس رئيس قسم الفلك بالمعهد بأن القسم سيفتح ابوابه أيام الجمعة الموافق ٧، ١٤، ٢١ من الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة مساءا ، مشيرا الى إن المرصد القطامية يقع عند الكيلو 61 في طريق القاهرة – العين السخنة حيث يوجد نفق المرصد الفلكي ، والذي يستكمل عنده الطريق بعمق 13 كم داخل الجبل حتى يصل الى مقر المرصد على ارتفاع 450 مترا .

وأضاف أن الموقع الالكترونى للمرصد على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك سيوضح تفاصيل هذه الزيارات والذي يمكن الوصول إليه عن طريق محرك البحث جوجل تحت اسم “مرصد القطامية الفلكي” .

أ ش أ

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