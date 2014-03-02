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طرح بوستر مسلسل”السيدة الأولى”

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طرح بوستر مسلسل”السيدة الأولى” طرح بوستر مسلسل”السيدة الأولى”

طرحت اليوم الشركة المنتجة لمسلسل”السيدة الأولى”،اول بوستر دعائى للعمل.
> ويواصل نجوم المسلسل غادة عبد الرازق ،ممدوح عبد العليم”أحمد فؤادسليم وعبير صبرى تصوير مشاهد العمل..
> يذكر أن مسلسل “السيدة الأولى” يتولى إخراجه محمد بكير فى أول تعاون بينه وبين غادة عبد الرازق، والمسلسل من تأليف عمرو الشامى وياسر عبد المجيد، ويشارك فى بطولته السورى باسل خياط ، سيد رجب ،سامح الصريطى ،أحمد صلاح حسنى ، ريهام حجاج، أحمد حاتم .ويتولى مهمة إدارة التصوير تيمور تيمور، ومنتج فنى محمد بندق، إشراف عام محمد مشيش وصفاء أبو رزق

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