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أقباط في ليبيا يطالبون الحكومة بتأمين عودتهم لمصر

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أقباط في ليبيا يطالبون الحكومة بتأمين عودتهم لمصر أقباط في ليبيا يطالبون الحكومة بتأمين عودتهم لمصر

وصل إلى مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان عدد من الاستغاثات من بعض الأهالى الأقباط في ليبيا أن ذويهم عالقين ولا يملكوا حق تذكرة الرجوع، وأن من يملك مال ليعود لا يجد طائرة لأن بين وليبيا رحلتين فقط أسبوعيًا وأن اقرب موعد للحجز بعد أسبوعين على الأقل والعودة فى الطريق البرى خطر جدا.

ولفتت الاستغاثة إلى أن العائدون الآن عبر الطريق البري هم الأقباط وهى فرصة للاستهداف الجماعى لهم فى الاتوبيسات ، مناشدين .

وناشدت مؤسسة ماسبيرو وزير الطيران المدنى ورئيس الوزراء بأن تزيد عدد الطائرات ليتمكن الراغبين فى العودة من استقلالها وتأمينهم وتوفير رحلات مجانية لمن لا يملك مال .

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