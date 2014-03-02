ننشر التشكيل الأساسي لقمة “ميلان – يوفنتوس”

تنطلق بعد قليل مباراة ختام الجولة الـ26 للدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو والتي تجمع ميلان مع ضيفه يوفنتوس، ويغيب عنها عدد من اللاعبين أبرزهم ماريو بالوتيلي.

ميلان يدخل اللقاء مفتقدًا للعديد من نجومه نتيجة الإصابة أبرزهم بالوتيلي وستيفان الشعراوي وكريستيان زاباتا، فيما لن يتواجد سولي علي مونتاري نتيجة الإيقاف.

أما أنتونيو كونتي المدير الفني لليوفنتوس، فيدخل اللقاء بكامل أوراقه الرابحة باستثناء نجم الوسط آرتورو فيدال الغائب للإيقاف ووجود المدافع الصلب جيورجيو كيليني على مقاعد البدلاء لعدم جاهزيته الفنية والبدنية بعد غيابه لفترة نتيجة الإصابة.

التشكيل الأساسي للميلان: أبياتي، أباتي، رامي، بونيرا، إيمانويلسون، دي يونج، مونتوليفو، تاعرابت، بولي، كاكا، بادزيني.

التشكيل الأساسي لليوفنتوس: بوفون، بارزالي، بونوتشي، كاسيريس، ليختشتاينر، ماركيزيو، بيرلو، بوجبا، أسامواه، تيفيز، يورينتي.