وزير العدل يطلع غدًا على تقارير نشاطات الجهات التابعة للوزارة واحتياجاتها

قال المستشار نير عثمان وزير العدل الجديد أنه سوف يقوم غدًا بالإطلاع علي تقارير مقدمة من جميع الجهات التابعة لوزراة العدل حول نشاطاتها واحتياجاتها ومعوقات العمل بها والحلول التى يمكن اتخاذها لتذليل العقبات .

وأكد الوزير أن قيادات الوزارة الفاعلة مع وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد والقادرة علي العطاء سوف تستمر معه بشرط أن تكون لديها القدرة علي الاستمرارية في العمل بالوزارة بكامل طاقاتها وأنه لن يسعى لإقصاء أى من مساعديه طالما يعملون بإخلاص لخدمة الشعب المصري ووزارة العدل والقضاء المصري كله .