السودان تتخذ تدابير لرفع اسمها من قائمة الدول التي تستخدم الأطفال كجنود

أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع اسم السودان من قائمة الدول التي تستخدم الأطفال كجنود في النزاعات المسلحة.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد- إن وزير الدفاع عقد اجتماعا اليوم الأحد، بالخرطوم بحضور الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة بالسودان آمال محمود- لمناقشة الإجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح، في إطار الوفاء بالتزامات السودان الدولية، باعتبار إن كل القوانين والتشريعات الوطنية وعلي رأسها قانون القوات المسلحة، نصت علي منع وتجريم تجنيد واستخدام الأطفال كجنود.

وأضاف الصوارمي، إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي ترمي للوصول إلى “المسودة النهائية”، لخطة العمل المزمع توقيعها بين السودان والأمم المتحدة في إطار حماية الأطفال من التجنيد.

وأشار إلى إن الاجتماع تناول التحديات التي تواجه الأطفال في مناطق النزاعات وذلك لاستمرار الحركات المتمردة في تجنيد واختطاف الأطفال، وشدد على أهمية مساعدة الشركاء الدوليين في إلزام جميع الحركات والمجموعات المسلحة بالوقف الفوري عن تجنيد واستخدام الأطفال .

ومن جانبها، أكدت الأمين العام لمجلس الطفولة بالسودان، استمرار تعاونها مع مكتب ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة بالأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى خطة شاملة لحماية جميع الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة بالسودان، وذلك وفق التزامات السودان الدولية والإقليمية، ووفق ما نصت عليه التشريعات الوطنية.