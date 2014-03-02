العثور على جثة طفل متفحمة بأسانسير عمارة ملك قيادي إخواني فى قنا‎

عثر أحد المواطنين، بمدينة دشنا علي جثة طفل متفحمة ، داخل اسانسير بعمارة ملك قيادي إخواني بمدينة دشا محافظة قنا .

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا تلقى إخطاراً من المقدم عبد القادر محمد رئيس مباحث دشنا ،يفيد بعثور أحد المواطنين علي جثة طفل متفحمة وموضوعة داخل جوال بلاستيك باسانسير عمارة ملك قيادي إخواني “يونس .ص” بمدينة دشنا ، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفي دشنا المركزي .

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية ،إلى مكان الواقعة ، وبعد تعرف الاهالي على الجثة تبين أن الطفل يدعي “زياد .ح.ع.” 7سنوات.

من جانبها تواصل المباحث استكمال التحريات للتعرف على أسباب الوفاة والجناة ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق..