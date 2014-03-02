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أمن القليوبية : الطب الشرعي صّور عينة “دم وبول” نجل مرسي بالفيديو منعا للتشكيك

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أمن القليوبية : الطب الشرعي صّور عينة “دم وبول” نجل مرسي بالفيديو منعا للتشكيك أمن القليوبية : الطب الشرعي صّور عينة “دم وبول” نجل مرسي بالفيديو منعا للتشكيك

عبد الله نجل محمد مرسي

 

أكد العميد أسامة عايش رئيس مباحث القليوبية، أن فريقا من الطب الشرعي قام اليوم بأخذ عينة دم وبول من نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، في واقعة ضبطه وصديقه وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش داخل سيارة بمدينة العبور مشيرا الى انه تم تصوير عملية الحصول على العينة منعا للتشكيك في نتائج العينة.

وأضاف عايش في- تصريح له اليوم- أن العينة تم وضعها في حرز وإغلاقه بالشمع الأحمر أمام المتهمين بعد توقيعهما على الظرف بموافقتهما على إجراء التحليل مشيرا الى ان النيابة العامة ببنها سوف تتسلم غدا الاثنين نتائج تحاليل العينة.

وأشار إلي أن قرار إخلاء سبيل نجل مرسي وصديقه بضمان محل إقامتهما، ليس دليلا للبراءة مشيرا إلي أن النيابة وجهت للمتهمين تهمة إحراز وتعاطي الحشيش وقررت إخلاء سبيلهم مؤقتا، لحين وصول تقرير الطب الشرعي، لافتا أنها ستتخذ قرارها بناء علي هذا التقرير سواء بإحالة القضية للمحاكمة في حالة إذا جاء التقرير مؤكدا وجود أثار مواد مخدرة في عينات الدم والبول وبالحفظ في حالة عدم وجود أي أثار للمواد المخدرة في العينات.

يذكر أن نيابة بنها الكلية بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال القليوبية قد أمرت بإخلاء سبيل عبد الله محمد مرسى نجل الرئيس المعزول محمد مرسى وصديقه في واقعة ضبطهما وبحوزتهما سيجارتي حشيش من سراي النيابة بضمان محل إقامتهما.

أ ش أ

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