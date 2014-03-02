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بالفيديو.. رئيس وزراء القرم: الاستفتاء حول وضع شبه الجزيرة 30 من الشهر الجاري

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بالفيديو.. رئيس وزراء القرم: الاستفتاء حول وضع شبه الجزيرة 30 من الشهر الجاري بالفيديو.. رئيس وزراء القرم: الاستفتاء حول وضع شبه الجزيرة 30 من الشهر الجاري

شبه جزيرة القرم

أعلن سيرجي أكسيونوف، رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم الذاتية الحكم، أنه سيتم الاستفتاء على وضع شبه الجزيرة في الـ30 من الشهر الجاري.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع برلمان شبه الجزيرة، ويذكر أن موعد الاستفتاء يوافق موعد انتخابات الرئاسة الأوكرانية.

كان سيرجي أسيونوف، عين قائد البحرية الأوكرانية السابق دينيس بيريزوفسكي قائدا للقوات البحرية لجمهورية القرم.
> جاء هذا الإعلان يوم 2 مارس عقب لقاء في سيفاستوبل جمع أكسيونوف وبيريزوفسكي وألكسندر فياتكو قائد أسطول البحر الأسود الروسي.

وأعلن بيريزوفسكي، الذي عُين قائدا للبحرية الأوكرانية يوم 1 مارس ، أعلن أنه أدى قسم الولاء لشعب القرم. وقد أعلن أكسيونوف في وقت سابق أنه يعتبر فيكتور يانوكوفيتش رئيسا شرعيا لأوكرانيا وسيخضع لأوامره.

 

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