مطار القاهرة : عودة التيار الكهربائي لصالات السفر والوصول بعد تخفيف الأحمال

أكد اللواء محمد كامل رئيس قطاع الأمن بشركة ميناء القاهرة الدولي انتظام التيار الكهربائي داخل صالات السفر والوصول ومباني وشركات المطار وعدم انقطاعه .

وقال العمل يسير كالمعتاد داخل الصالات ، مضيفًا أن اليوم شهد تجارب تحميل وتخفيف أحمال بشبكة الكهرباء بالمطار استمرت بعض الوقت ، وأن تلك التجارب لها موعدها السنوي يتم تطبيقها خاصة قبل فصل الصيف .

وأشار إلي انه تم توزيع خطابات علي كافة الشركات والمكاتب بالمطار لإبلاغهم بموعد التجارب ، واصفًا أنها لم تستغرق عدة دقائق .

وأضاف كامل أن المطار به محطة توليد كهرباء تعمل اتوماتيكيا فور انقطاع التيار الكهربائي ، وأنها منطقة حيوية تعمل علي مدار الـ 24 ساعة يوميًا وبه حركة طيران ما بين إقلاع وهبوط علي مدار اليوم مما يجعل مهبط المطار وممرات الطائرات في حالة إضاءة مستمرة خاصة باليل .