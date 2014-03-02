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إنشاء مجمع طبى متكامل ومبنى إدارى لجامعة مدينة السادت بالمنوفية

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إنشاء مجمع طبى متكامل ومبنى إدارى لجامعة مدينة السادت بالمنوفية إنشاء مجمع طبى متكامل ومبنى إدارى لجامعة مدينة السادت بالمنوفية

وافق مجلس جامعة مدينة السادات في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور صلاح البلال رئيس الجامعة علي اعتماد الرسومات الهندسية الخاصة بإنشاء مبني الإدارة العامة للجامعة وقاعة الاحتفالات والمكون من بدروم وثلاثة طوابق  وذلك بأرض مزرعة الجامعة الـــ ( 500) فدان بالمحور المركزي.

شارك فى الاجتماع الدكتور عصام الدين متولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور رفاعي إبراهيم رفاعي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وحضور السادة عمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

وافق مجلس الجامعة علي إنشاء مجمع طبي متكامل ومباني كلية الطب البيطري ( قطاع متكامل ) ومبني مدرجات مجمع للكليات النظرية ومبني أخر للأقسام العلمية كما تم مناقشة تصور عمداء الكليات للمباني المقترحة وكذلك الموافقة علي المبني الإداري لكليتي التربية الرياضية ( بنين – بنات) ومبني مدرجات الكلية ومبني للصالات المغطاة وإستاد رياضي وحمام سباحة  كما وافق المجلس علي إنشاء مبني المعامل .

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