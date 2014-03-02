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وفد من المحاربين الروس القدماء في أفغانستان يصل القرم

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وفد من المحاربين الروس القدماء في أفغانستان يصل القرم وفد من المحاربين الروس القدماء في أفغانستان يصل القرم

محاربون قدماء

أكدت مصادر اليوم الأحد وصول العديد من ممثلي الاتحاد الروسي للمحاربين القدماء في أفغانستان إلى جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي داخل أوكرانيا بدعوة من زملائهم الأوكرانيين.

وذكرت وكالة أنباء “إيتار تاس” الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن الوفد الروسي سيكون بقيادة فرانتس كلينتيسيفيتش رئيس الاتحاد الروسي للمحاربين القدماء في أفغانستان والذي يرأس أيضا لجنة الدفاع في مجلس دوما الدولة الروسي.

وقال كلينتيسيفيتش إن الغرض من الزيارة هو تقديم الدعم المعنوي للمحاربين الأوكرانيين القدماء في حرب أفغانستان ومناقشة تطورات الوضع السياسي في القرم.

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