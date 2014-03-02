خالد تليمة يستقيل من منصب نائب وزير الشباب

قال خالد تليمة، فى تصريحات خاصة لـ ONA أنه تقدم باستقالته من منصب نائب وزير الشباب.

كان تليمه قد تم اختياره نائباً لوزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، فى يوليو الماضى.

وكان تليمه قد ذكر فى تصريحات خاصة لـ ONA، أواخر يناير الماضى، إن تزايد القبضة الأمنية فى مصر مؤخرا يضر كثيرا بمصلحة البلاد ، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من أعداء النظام الذى يحكم مصر فى الوقت الراهن.

وأضاف أن الوضع الحالى الذى يمر بالبلاد يدفع بالشباب المصرى إلى 3 مسارات ، أولهم هو الإحباط الشديد ، وفقد الأمل فى مستقبل جيد يضمن حياتهم ، والثانى هو لجوء الشباب إلى الهجرة ، هربا من المشكلات وضربات الإرهاب المتتالية ، وأخيرا فإن المسار الثالث سوف يدفع ببعض العناصر الشبابية إلى حمل السلاح والانضمام إلى صفوف الإرهاب والدمار وتخريب الدولة مما يضر الأمن القومي للبلاد.