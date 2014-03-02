آل الزّعيم خارج باب الحارة

دمشق - سيدتي. نت

فنّانون جُدد يغيبون عن باب الحارة، يوماً بعد يوم، لأسباب عديدة، كان أبرزهم وآخرهم آل الزعيم، إذ يغيب عن الأجزاء الجديدة كلّ من الفنّان وفيق الزّعيم، وابنه الفنّان الشّاب براء الزّعيم.

من جهته، يغيب الفنّان وفيق الزّعيم مُرغماً عن "باب الحارة"، بسبب إصابته بمرض عضال، وعجزه عن استكمال دوره، ليأخذ الدّور الفنّان سليم صبري بديلاً.

واشتّهر الزّعيم بتجسيده لدور أبو حاتم على مدى الأجزاء الخمسة الأولى من "باب الحارة". وأبو حاتم هو الرّجل الشّهم، وأحد "أعضاوات" "حارة الضّبع" وصاحب القهوة الشّعبيّة فيها.

من جهة أخرى، سيغيب براء الزّعيم أيضاً عن الأجزاء الجديدة، بسبب انتهاء الدّور الذي كان مكتوباً له، حيث جسّد دور الحكيم حمزة، طبيب الحارة وزوج حميدة ابنة أبو حاتم.

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