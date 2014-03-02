أخبار عاجلة

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه» -
تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

آل الزّعيم خارج باب الحارة

Google+ Print
آل الزّعيم خارج باب الحارة آل الزّعيم خارج باب الحارة

دمشق - سيدتي. نت

فنّانون جُدد يغيبون عن باب الحارة، يوماً بعد يوم، لأسباب عديدة، كان أبرزهم وآخرهم آل الزعيم، إذ يغيب عن الأجزاء الجديدة كلّ من الفنّان وفيق الزّعيم، وابنه الفنّان الشّاب براء الزّعيم.

من جهته، يغيب الفنّان وفيق الزّعيم مُرغماً عن "باب الحارة"، بسبب إصابته بمرض عضال، وعجزه عن استكمال دوره، ليأخذ الدّور الفنّان سليم صبري بديلاً.

واشتّهر الزّعيم بتجسيده لدور أبو حاتم على مدى الأجزاء الخمسة الأولى من "باب الحارة". وأبو حاتم هو الرّجل الشّهم، وأحد "أعضاوات" "حارة الضّبع" وصاحب القهوة الشّعبيّة فيها.

من جهة أخرى، سيغيب براء الزّعيم أيضاً عن الأجزاء الجديدة، بسبب انتهاء الدّور الذي كان مكتوباً له، حيث جسّد دور الحكيم حمزة، طبيب الحارة وزوج حميدة ابنة أبو حاتم.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي