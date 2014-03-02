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محتجون يغلقون الطريق المؤدي للمؤتمر الوطني العام الليبي بعد اختطاف معتصمين

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محتجون يغلقون الطريق المؤدي للمؤتمر الوطني العام الليبي بعد اختطاف معتصمين محتجون يغلقون الطريق المؤدي للمؤتمر الوطني العام الليبي بعد اختطاف معتصمين

ليبيا

أغلق متظاهرون في منطقة “باب بن غشير” بطرابلس، اليوم الأحد التقاطع الرئيسي المؤدي إلى مقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) مستخدمين المتاريس وأشعال إطارات السيارات احتجاجا على اختطاف أربعة من شباب المنطقة ، بعد حرق خيمتهم التي كانوا يعتصمون فيها أمام المؤتمر أمس رفضا للتمديد لأعضاء المؤتمر والذي أنتهت مدته 7 فبراير الماضي.

وقال المتظاهرون إن أربعة من زملائهم اختطفوا فجر اليوم بعد إحراق الخيمة التي كانوا يعتصمون بها منذ أيام رفضًا للتمديد للمؤتمر الوطني، متهمين مسلحين بالمسؤولية عن الاعتداء الذي تعرض له المعتصمون .
> وأشاروا إلى أنهم مستمرون حتى إطلاق سراح زملائهم المختطفين.

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