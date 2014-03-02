محلب: ملف الأمن على رأس أولوياتي.. وندعم الشرطة في حربها ضد الإرهاب

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن الأمن يأتي على رأس الأولويات التي يجب التعامل معها بشكل فوري باعتباره يمثل عنصرا حيويا ومتطلبا أساسيا لحل المشكلات الأخرى التي تعاني منها البلاد واجتياز المرحلة الدقيقة الحالية ، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأمن بجناحيه الجنائي والسياسي باعتبارهما شقين لا ينفصلان ويؤثر كل منهما في الآخر.

وأشار محلب – خلال اجتماعه بوزير الداخلية ومساعديه – إلى أن المواطن المصري يتوق إلى عودة الأمن بقوة إلى الشارع ، مشيدا بروح التعاون والتلاحم بين الشعب والشرطة بعد ثورة الثلاثين من يونيو.

وأشاد محلب بكفاءة جهاز الشرطة المصري والتضحيات الجسام التي يتكبدها كل يوم من مصابين وشهداء يلقون ربهم خلال أداء مهمتهم المقدسة دفاعا عن أمن مصر .. موضحا أن رجال الشرطة يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن من أجل أن ينعم المواطن بالأمن والأمان.

وجدد ثقته في أن أفراد وضباط وقيادات الشرطة يبذلون كل ما في وسعهم من أجل تلبية حاجة المواطن إلى الأمن، إلا أنه طالبهم بمضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة، وضرورة توجيه ضربات فورية وموجعة للبؤر الإجرامية، وتكثيف الحملات الأمنية والكمائن الثابتة والمتحركة لعودة الانضباط إلى الشارع، وأضاف رئيس الوزراء أنه “لا تهاون أو مهادنة مع البلطجية”.

> وحول موضوع المرور، أكد رئيس الوزراء على البدء فورا في حملات أمنية لضبط المرور والقضاء على حالة العشوائية المرورية وتطبيق بنود قانون المرور بحذافيره وعلى الجميع دون استثناء بمن فيهم رئيس الوزراء، قائلا “إن القانون وضع ليطبق على جميع أفراد هذا الوطن لا فرق في ذلك بين مسئول كبير أو مواطن، بل إن المسئولين يقع عليهم عبء أكبر للالتزام بالقانون حتى يكونوا قدوة ومثالا يحتذى فى هذا الشأن”.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى تطورات الأمن السياسي، مؤكدا مواصلة دعم جهاز الشرطة بكل الإمكانات الممكنة فى حربه ضد قوى الإرهاب والتطرف، مع أهمية تكثيف الضربات الاستباقية لبؤر الإرهاب. حيث قال ” ستجدوننى دائماً معكم فى الشارع.. ومستعد للتضحية بروحى مثلكم.. فليس أعز وأنبل من أن ننال الشهادة دفاعاً عن هذا الوطن الغالى”.

> وقد استمع رئيس الوزراء إلى مطالب ومقترحات القيادات الأمنية حول موضوعات الأمن المختلفة ومنها توفير الدعم المادى اللازم لتزويد الشرطة بسيارات ومدرعات إضافية بديلاً لتلك التى تتعرض للتدمير بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد، وتركيب شبكة كاميرات عالية التقنية في الأماكن الحيوية والميادين والشوارع الرئيسية لرصد الحالة الأمنية، بما في ذلك ضبط مخالفي قواعد المرور.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية إيجاد حلول غير تقليدية لمشكلات المرور ومنها تخفيف تكدس الوزارات والمصالح الحكومية في القاهرة ومنطقة وسط البلد بالنظر إلى نقل بعضها خارج العاصمة، وإيجاد حلول لمشكلة الباعة الجائلين من خلال تخصيص مساحات أراضي تصلح كأسواق دائمة ومتنقلة لهم في عدة أماكن، بالإضافة إلى مشكلة أطفال الشوارع من خلال تفعيل خطة “مدن أطفال الشوارع” التي ستقام نواتها على 40 فدانا خصصتها وزارة التضامن الاجتماعي في الظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة.

واختتم رئيس الوزراء اجتماعه مع القيادات الأمنية بالتأكيد على أهمية أن يكون المسئول خلال الفترة القادمة عند حسن ظن المواطن، وأن يسعوا لتلبية طموحات أبناء هذا الوطن وتحسين سبل الحياة لشعب مصر الذى يستحق منا بذل كل غال ونفيس، وقال ” أن مشكلات مصر كثيرة ومتشابكة ومعقدة لكنه سيتعامل معها ليس بمنظار اليأس الذى يحاول البعض إشاعته، إنما بمنظار “صناعة الأمل” والعمل ليل نهار.. ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا.

أ ش أ